Ростовчанин отсудил у администрации почти 240 тыс руб за раздавленный автомобиль

Как пишет «Панорама», ясень, росший на муниципальной земле, упал на иномарку ростовчанина в одну из ночей января. Утром мужчина вышел из дома, чтобы ехать на работу, и нашел раздавленный автомобиль. Визуально дерево было явно аварийным: с большим количеством сухих ветвей, трещинами и личинками разных насекомых.
Ростовчанин обратился в полицию, но там заявление не приняли, тогда он заказал экспертизу и пошел с ним в суд.
Суд постановил взыскать 239 тысяч рублей ущерба с администрации Советского района.
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