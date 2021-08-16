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Ростовчанин отсудил у администрации почти 240 тыс руб за раздавленный автомобиль

16 августа 2021, 17:58
Фото: pixabay.com
Житель Ростова-на-Дону остудил у властей 239 тысяч рублей за раздавленную деревом Toyota Aqua.

Как пишет «Панорама», ясень, росший на муниципальной земле, упал на иномарку ростовчанина в одну из ночей января. Утром мужчина вышел из дома, чтобы ехать на работу, и нашел раздавленный автомобиль. Визуально дерево было явно аварийным: с большим количеством сухих ветвей, трещинами и личинками разных насекомых.

Ростовчанин обратился в полицию, но там заявление не приняли, тогда он заказал экспертизу и пошел с ним в суд.

Суд постановил взыскать 239 тысяч рублей ущерба с администрации Советского района.

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