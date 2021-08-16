Ростовчанин отсудил у администрации почти 240 тыс руб за раздавленный автомобиль

Как пишет «Панорама», ясень, росший на муниципальной земле, упал на иномарку ростовчанина в одну из ночей января. Утром мужчина вышел из дома, чтобы ехать на работу, и нашел раздавленный автомобиль. Визуально дерево было явно аварийным: с большим количеством сухих ветвей, трещинами и личинками разных насекомых.