В Ростове-на-Дону прошла массовая акция против сноса дома в переулке Кривошлыковском

Горожане с плакатами собрались в центре города и потребовали не сносить их дом. Мероприятие прошло на улице Пушкинской.
Напомним, что суд признал аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом. Но жильцы выступили против и через суд хотят отменить это постановление.
Суд уже разрешил администрации города начать изъятие земли и выкуп квартир.
Вместе с жильцами дома в Кривошлыковском собрались торговцы с рынка «Атлант» с требованием возобновить его работу. Саму акцию назвали встречей с депутатом от КПРФ. Всего собрались около 300 человек.