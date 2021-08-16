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В Ростове-на-Дону прошла массовая акция против сноса дома в переулке Кривошлыковском

16 августа 2021, 15:51
Фото: RostovGazeta
Жители Ростова-на-Дону провели акцию против сноса дома в переулке Кривошлыковский, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Горожане с плакатами собрались в центре города и потребовали не сносить их дом. Мероприятие прошло на улице Пушкинской.

Напомним, что суд признал аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом. Но жильцы выступили против и через суд хотят отменить это постановление.

Суд уже разрешил администрации города начать изъятие земли и выкуп квартир.

Вместе с жильцами дома в Кривошлыковском собрались торговцы с рынка «Атлант» с требованием возобновить его работу. Саму акцию назвали встречей с депутатом от КПРФ. Всего собрались около 300 человек.

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