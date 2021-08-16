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В супермаркете в Ростове торговали просроченными тестами на коронавирус

16 августа 2021, 17:43
Фото: pixabay.com
В «Перекрестке» в Ростове-на-Дону местная жительница купила тест на коронавирус с истекшим сроком годности, сообщили в региональном органе Росздравнадзора.

Кроме того, сомнения вызвал и сам тест, и комплектация упаковки.

Женщина обратилась в надзорный орган, как показала проверка, в супермаркете ростовчанке продали товар, не соответствующий заявленному ни по составу, ни по комплектации. В частности, в коробке было не 20 тестов, а всего один, кроме того, давно закончился срок годности продукции.

Отмечается, что ранее такие же тесты, не соответствующие оригинальной продукции, выявляли в сети этого супермаркета в Саратовской области.

За указанное нарушение АО «Торговый дом «Перекресток» оштрафовали.

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