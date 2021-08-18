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Posted 18 августа 2021, 09:18

Published 18 августа 2021, 09:18

Modified 18 сентября 2022, 12:09

Updated 18 сентября 2022, 12:09

Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 485 человек

Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 485 человек

18 августа 2021, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за сутки зарегистрировали 485 заболевших коронавирусом, сообщили в облправительстве.

За это время полностью вылечились 379 пациентов, но не удалось спасти 27 человек. Из-за осложнений скончались 23 женщины и четверо мужчин, им было от 49 до 92 лет.

В ковидных госпиталях сейчас насчитываются 4173 пациента. С начала пандемии выявили 118105 случаев заражения, зарегистрировали 103285 вылечившихся.

Умерли из-за коронавируса 5633 человека. Прививки против инфекции сделали более 1,3 миллиона человек.

Напомним, что в Ростовской области могут увеличить план вакцинации до 80% взрослого населения.

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#Общество#Новости
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