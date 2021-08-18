Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 485 человек

Posted 18 августа 2021, 09:18
Published 18 августа 2021, 09:18
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
За это время полностью вылечились 379 пациентов, но не удалось спасти 27 человек. Из-за осложнений скончались 23 женщины и четверо мужчин, им было от 49 до 92 лет.
В ковидных госпиталях сейчас насчитываются 4173 пациента. С начала пандемии выявили 118105 случаев заражения, зарегистрировали 103285 вылечившихся.
Умерли из-за коронавируса 5633 человека. Прививки против инфекции сделали более 1,3 миллиона человек.