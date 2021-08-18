Собрать в школу девочек в Ростовской области дороже, чем мальчиков

Школьная форма для девочек, а это сарафан или платье, блузка, джемпер и обувь, в среднем обойдется в 5294,75 рубля. Для мальчика комплект из брюк, рубашки, джемпера и туфель можно купить в среднем за 4759,37 рубля. Форма для девочек за год подорожала на 1,12%, для мальчиков - на 1,33%.