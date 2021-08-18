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Posted 18 августа 2021, 13:19

Published 18 августа 2021, 13:19

Modified 18 сентября 2022, 12:09

Updated 18 сентября 2022, 12:09

Собрать в школу девочек в Ростовской области дороже, чем мальчиков

Собрать в школу девочек в Ростовской области дороже, чем мальчиков

18 августа 2021, 13:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Родителям девочек в Ростовской области придется потратить на сборы в школу немного больше, чем родителям мальчиков, выяснил корреспондент RostovGazeta.

Школьная форма для девочек, а это сарафан или платье, блузка, джемпер и обувь, в среднем обойдется в 5294,75 рубля. Для мальчика комплект из брюк, рубашки, джемпера и туфель можно купить в среднем за 4759,37 рубля. Форма для девочек за год подорожала на 1,12%, для мальчиков - на 1,33%.

Полный комплект для школы, куда помимо формы входят канцелярские принадлежности, рюкзак и спортивная форма, для девочек стоит 16132,48 рубля, для мальчиков — 15597,10 рубля. Рост цены по сравнению с 2020 годом составил 2,5%.

Миллиарды на тетради: сколько потратят в Ростовской области на сборы детей к школе
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Подробнее о том, сколько денег надо в Ростовской области, чтобы собрать ребенка в школу, читайте в материале RostovGazeta.

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