rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2021, 09:34

Published 20 августа 2021, 09:34

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Более миллиона жителей Ростовской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Более миллиона жителей Ростовской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса

20 августа 2021, 09:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По состоянию на 20 августа полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 1,09 миллиона жителей Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки второй компонент вакцины получили 17274 жителей региона, первый укол сделали еще 12128 человек. Общее количество жителей области, поставивших первую прививку, превысило 1,35 миллиона человек.

Напомним, в Ростовской области сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу, ежедневно выявляют почти по 500 новых случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии приближается к 120 тысячам человек, число умерших достигло 5689 человек.

Кроме того, медикаментов для лечения коронавирусных больных осталось не более чем на две недели, власти выделят дополнительные средства на закупку лекарств для ковидных пациентов.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика