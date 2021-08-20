Более миллиона жителей Ростовской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Posted 20 августа 2021, 09:34
Published 20 августа 2021, 09:34
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
За последние сутки второй компонент вакцины получили 17274 жителей региона, первый укол сделали еще 12128 человек. Общее количество жителей области, поставивших первую прививку, превысило 1,35 миллиона человек.
Напомним, в Ростовской области сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу, ежедневно выявляют почти по 500 новых случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии приближается к 120 тысячам человек, число умерших достигло 5689 человек.
Кроме того, медикаментов для лечения коронавирусных больных осталось не более чем на две недели, власти выделят дополнительные средства на закупку лекарств для ковидных пациентов.