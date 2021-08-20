Жертвами коронавируса в Ростовской области на 20 августа стали 28 человек

За последние сутки от COVID-19 в регине умерли десять мужчин и 18 женщин возрастом от 51 до 94 лет. У всех новых умерших кроме новой коронавирусной инфекции имелись различные хронические заболевания.Общее количество жертв ковида с начала пандемии достигло 5689 человек.