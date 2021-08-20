Жертвами коронавируса в Ростовской области на 20 августа стали 28 человек

Posted 20 августа 2021, 09:26
Published 20 августа 2021, 09:26
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
За последние сутки от COVID-19 в регине умерли десять мужчин и 18 женщин возрастом от 51 до 94 лет. У всех новых умерших кроме новой коронавирусной инфекции имелись различные хронические заболевания.Общее количество жертв ковида с начала пандемии достигло 5689 человек.
За сутки в области выявили 489 новых случаев, общее число заразившихся коронавирусом превысило 119 тысяч человек. Больше всего новых больных в Ростове, Мясниковском и Азовском районах.
На 20 августа полную вакцинацию прошли более миллиона жителей Ростовской области, первую прививку сделали 1,35 миллиона человек.