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Posted 25 августа 2021, 10:28

Published 25 августа 2021, 10:28

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнен на 65,5%

План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнен на 65,5%

25 августа 2021, 10:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области прививки против коронавируса сделали примерно 1,3 миллиона человек, сообщил глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко.

Это составляет 65,5% от запланированного показателя. Всего власти хотят привить 60% взрослого населения региона, что составляет более двух миллионов человек.

В области доступны 353 пункта вакцинации против коронавируса. В Ростове создали 46 выездных бригад для вакцинации маломобильных групп населения.

В регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 121509 граждан, вылечились 105538 человек. Скончались из-за инфекции 5825 зараженных.

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