План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнен на 65,5%

Posted 25 августа 2021, 10:28
Published 25 августа 2021, 10:28
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Это составляет 65,5% от запланированного показателя. Всего власти хотят привить 60% взрослого населения региона, что составляет более двух миллионов человек.
В области доступны 353 пункта вакцинации против коронавируса. В Ростове создали 46 выездных бригад для вакцинации маломобильных групп населения.
В регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 121509 граждан, вылечились 105538 человек. Скончались из-за инфекции 5825 зараженных.