В Ростове электричество отключат в сотнях домов с 30 августа

В конце августа и первые дни сентября жителям Ростова-на-Дону придется обойтись без электроэнергии. АО «Донэнерго» рассказали, что массовые отключения связаны с профилактическими работами и техническим обслуживанием, которые будут производить в течение рабочего дня — с 9.00 до 17.00 по мск.