В Ростове электричество отключат в сотнях домов с 30 августа

В конце августа и первые дни сентября жителям Ростова-на-Дону придется обойтись без электроэнергии. АО «Донэнерго» рассказали, что массовые отключения связаны с профилактическими работами и техническим обслуживанием, которые будут производить в течение рабочего дня — с 9.00 до 17.00 по мск.
Масштабные отключения света коснутся Железнодорожного и Пролетарского района 30 августа, в частности без электроэнергии останутся переулки Защитный, Ярославский, Карьерный, Гарибальди и Руднева, а вместе с ними улицы Межевая, Нагорная, Профсоюзная, Рыльского, Горсоветская и Книжная. Также подача электричества будет прекращена в районе площадей Базарной и Толстого.
Во вторник, 31 августа, без света останется большая часть города, так как подача электроэнергии будет прекращена в Октябрьском, Железнодорожном, Пролетарском районах и Нахичевани. Жителям улиц Тракторной, Иловайской, Вавилова, Дачной, Шеболдаева, Экскаваторной, 2-й Пятилетски, Войкова, Портовой, Ченцова Борисоглебской и 20, 22 и 24-й Линий придется обойтись без электричества в течение всего рабочего дня.
В День знаний масштабные отключения продолжатся и охватят еще больше домов на всей территории Западного жилого массива. Без электроэнергии останутся сотни домов от улицы Станиславского и Портовой до Сейнерной, Байкальской, Курчатова, Дарвина, Доватора и Мадояна.
В четверг, 2 сентября, отключений станет меньше, и они охватят улицы Магнитогорскую, Судостроительную, Войкова, Портовую, Циолковского и Катаева, а также переулки Аэроклубовский, Коржушко, Ярошенко и Доломановский.
Локализованные отключения электроэнергии произойдут в районе площади Толстого в домах под литерами 6А и 10/12 3 сентября.
С детализированным списком улиц и домов, где произойдут отключения электричества, жители Ростова-на-Дону могут ознакомиться на портале АО «Донэнерго».
Ранее в Ростовской области сообщили, что наличие АЭС не обеспечивает низкие тарифы на оплату электроэнергии. Причиной назвали то, что поставки населению осуществляют бытовые компании-посредники.