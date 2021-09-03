«Это ужас»: эксперт о намерении митрополита построить в Ростове 10 новых храмов

«Практика показала, что в последнее время заметно меньше стало людей приходить в храмы. Из-за коронавируса число таких людей, желающих помолиться в церквях, стало еще меньше. Посмотрите, сколько недостроенных храмов, сколько заброшенных храмов в глубинке… Сегодня в пределах 4-5% заполнены храмы. Храмов много в Ростове, а заполняемость в них маленькая. У нас не стоит к ним очередь. Я не помню, чтобы кто-то хотел придти в храм и помолиться и из-за переполненности не хватило место, чтобы поставить свечку», - говорит Кожин.