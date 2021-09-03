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«Это ужас»: эксперт о намерении митрополита построить в Ростове 10 новых храмов

3 сентября 2021, 12:08
Фото: pxhere.com / rostoveparhia.ru
коллаж
Решение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия о строительстве в Ростове-на-Дону десяти новых храмов эксперт назвал «ужасом», свое мнение высказал RostovGazeta глава Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

«Практика показала, что в последнее время заметно меньше стало людей приходить в храмы. Из-за коронавируса число таких людей, желающих помолиться в церквях, стало еще меньше. Посмотрите, сколько недостроенных храмов, сколько заброшенных храмов в глубинке… Сегодня в пределах 4-5% заполнены храмы. Храмов много в Ростове, а заполняемость в них маленькая. У нас не стоит к ним очередь. Я не помню, чтобы кто-то хотел придти в храм и помолиться и из-за переполненности не хватило место, чтобы поставить свечку», - говорит Кожин.

Фото: rostoveparhia.ru

По мнению спикера, в Ростове-на-Дону не хватает детских садиков и школ.

«В наших школах уже есть классы «У» - громадные школы, которые переполнены. У нас масса нерешенных проблем. Не хватает школ и детских садов. А насчет храмов - хватает старых пустоватых церквей. И строить новые, из расчета, что люди бросят все свои дела и придут ставить свечки, это ужас», - резюмирует Кожин.

Фото: rostov-gorod.ru

Напомним, митрополит на встрече с журналистами заявил, что церкви вместимостью 30-35 тысяч человек планируют разместить в новых микрорайонах, рядом со старым аэропортом и на Северном. Возле новых храмов сразу же будут разбивать парки и обустраивать необходимую церковную инфраструктуру. Также заявлено, что в Левенцовском построят точную копию Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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