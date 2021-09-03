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Пентхаус за 1 млн долларов выставили на продажу в Ростове-на-Дону

3 сентября 2021, 07:30
Фото: ГК СК10
В Ростове-на-Дону стоимость самой дорогой квартиры в новостройке достигает одного миллиона долларов, сообщают агрегаторы по продаже недвижимости.

ГК СК10 выставила на продажу пентхаус, который находится в жилкомплексе «Царское село». За него придется выложить 73 миллиона рублей. Общая площадь всех помещений достигает 440 квадратных метров.

Пентхаус занимает весь 14 этаж, в квартире есть четыре санузла. Площадь террасы составляет 174 квадратных метра.

Добавим, что «Царское село» — это жилкомплекс класса люкс, которому удалось получить престижную премию ТОП ЖК-2021. ЖК признали лучшей новостройкой региона. Стоит учитывать, что на первом этаже дома есть бассейн для жильцов, каминная зона, библиотека и спортзал с панорамным остеклением.

#Новости#Экономика
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