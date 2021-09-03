rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В карьере смерти в Сальске среди убитых детей обнаружили останки советского офицера

3 сентября 2021, 11:58
Фото: vk.com/mius_front
В Ростовской области в карьере кирпичного завода Сальска обнаружили останки еще одной жертвы расстрела — неизвестного бойца советстких войск, об этом сообщили в поисковом движении «Миус-Фронт».

Добровольцы поискового движения объявили о новой находке, обнаруженной в ходе экспедиции «Без срока давности». В Сальске в карьере кирпичного завода поисковиками среди погибших женщин и детей были обнаружены останки высокого мужчины средних лет, убитого выстрелом в голову.

Мужчина привлек внимание добровольцев тем, что даже после своей смерти он бережно сохранил офицерскую звезду с головного убора и смертный медальон, которые убитый спрятал в своем ботинке.

Фото: vk.com/mius_front

Сейчас находки переданы экспертам Следственного комитета для дальнейшего анализа, который поможет пролить свет на личность неизвестного бойца времен Великой Отечественной войны.

«А пока мы ждём результатов — остаётся только гадать, кем был этот расстрелянный боец… Возможно, чекистом-пограничником, которые сражались под Сальском, или политруком, которых немцы так же не брали в плен», — говорится в сообщении «Миус-Фронта».

Ранее в Сальске были обнаружены останки 20 малолетних жертв нацистских карателей, у всех детей были раздроблены черепа.

Материалы по теме
ФСБ рассекретила материалы о кровавом «конвейере смерти» в Ростовской областиВ Сальске СК начал расследование по делу о жертвах нацистского «конвейера смерти»В Сальске погребли останки 60 жертв фашистского «конвейера смерти»
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00