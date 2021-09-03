В карьере смерти в Сальске среди убитых детей обнаружили останки советского офицера

«А пока мы ждём результатов — остаётся только гадать, кем был этот расстрелянный боец… Возможно, чекистом-пограничником, которые сражались под Сальском, или политруком, которых немцы так же не брали в плен», — говорится в сообщении «Миус-Фронта».