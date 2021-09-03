В карьере смерти в Сальске среди убитых детей обнаружили останки советского офицера

Добровольцы поискового движения объявили о новой находке, обнаруженной в ходе экспедиции «Без срока давности». В Сальске в карьере кирпичного завода поисковиками среди погибших женщин и детей были обнаружены останки высокого мужчины средних лет, убитого выстрелом в голову.
Мужчина привлек внимание добровольцев тем, что даже после своей смерти он бережно сохранил офицерскую звезду с головного убора и смертный медальон, которые убитый спрятал в своем ботинке.
Сейчас находки переданы экспертам Следственного комитета для дальнейшего анализа, который поможет пролить свет на личность неизвестного бойца времен Великой Отечественной войны.
«А пока мы ждём результатов — остаётся только гадать, кем был этот расстрелянный боец… Возможно, чекистом-пограничником, которые сражались под Сальском, или политруком, которых немцы так же не брали в плен», — говорится в сообщении «Миус-Фронта».
Ранее в Сальске были обнаружены останки 20 малолетних жертв нацистских карателей, у всех детей были раздроблены черепа.