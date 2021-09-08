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Голубев направил почти 20 млн руб на оснащение больниц в Ростовской области

8 сентября 2021, 07:56
Фото: donland.ru
В Ростовской области на оснащение больницы Таганрога, а также Мещеряковской амбулатории Верхнедонского района, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Большую часть суммы - 18 миллионов рублей - выделили на закупку рентгена для больницы №7 в Таганроге, а также покупку оборудования для бюро судмедэкспертизы и патолого-анатомического бюро.

Власти сообщили, что покупка рентген-аппарата для больницы №7 является необходимостью, поскольку это единственное медицинское учреждение, в котором находятся пульмонологическое и провизорное отделение по 40 коек.

Также около 1,9 миллиона рублей направят на покупку необходимого медицинского оборудования и мебели для Мещеряковской амбулатории, находящейся в Верхнедонском районе.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали сроки завершения работ по строительству детского хирургического центра, в проект которого вложили более 7,2 миллиарда рублей.

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