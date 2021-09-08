Голубев направил почти 20 млн руб на оснащение больниц в Ростовской области

Большую часть суммы - 18 миллионов рублей - выделили на закупку рентгена для больницы №7 в Таганроге, а также покупку оборудования для бюро судмедэкспертизы и патолого-анатомического бюро.
Власти сообщили, что покупка рентген-аппарата для больницы №7 является необходимостью, поскольку это единственное медицинское учреждение, в котором находятся пульмонологическое и провизорное отделение по 40 коек.
Также около 1,9 миллиона рублей направят на покупку необходимого медицинского оборудования и мебели для Мещеряковской амбулатории, находящейся в Верхнедонском районе.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали сроки завершения работ по строительству детского хирургического центра, в проект которого вложили более 7,2 миллиарда рублей.