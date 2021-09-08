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Песков заявил, что Кремль ранее не получал обращения коммерсантов с аксайских рынков

8 сентября 2021, 14:37
Фото: pixabay.com
Кремль пока не получал информацию об обращении бизнесменов из Ростовской области к президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что в конце апреля на рынки «Атлант» и «Алмаз» в Аксайском районе ворвались силовики с проверками и приостановили работу магазинов. Причиной назвали выявленные нарушения.

На днях Ростовский областной суд поставил точку в этом вопросе и подтвердил законность решения о закрытии рынков. Тогда бизнесмены обратились к президенту.

«Кремлю пока неизвестно про обращение предпринимателей из Ростовской области», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

Он добавил, что эта информация будет проверена в управлении по работе с обращениями граждан.

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