Песков заявил, что Кремль ранее не получал обращения коммерсантов с аксайских рынков

Напомним, что в конце апреля на рынки «Атлант» и «Алмаз» в Аксайском районе ворвались силовики с проверками и приостановили работу магазинов. Причиной назвали выявленные нарушения.
На днях Ростовский областной суд поставил точку в этом вопросе и подтвердил законность решения о закрытии рынков. Тогда бизнесмены обратились к президенту.
«Кремлю пока неизвестно про обращение предпринимателей из Ростовской области», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.
Он добавил, что эта информация будет проверена в управлении по работе с обращениями граждан.