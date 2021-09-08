В Казани с инфекцией госпитализированы 12 посетителей кафе

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора, в ведомство за четыре дня, с 4 по 7 августа, поступило 20 сообщений о случаях кишечной инфекции.
12 человек помещены в больницу, остальные лечатся дома амбулаторно. У восьми уже подтвердилось наличие сальмонеллеза.
Все помещенные в больницу 12 человек оказались там после посещения кафе «Эклер» в центре города, хотя заказывали в нем разные блюда. Анализы выявил сальмонеллу энтеридис и кишечную палочку в соусе для яиц пашот и лососе. Также со следами бактерий оказались оборудование, посуда и одежда персонала. Возбудители инфекции обнаружены в анализах повара и официанта кафе. Их уже отстранили от работы.
Проверка выявила, что в кафе не соблюдались санитарные нормы. Так, сотрудники не имели медицинских книжек, и отсутствовала дата приготовления на блюдах. Кроме того, в «Эклере» не всегда соблюдались антиковидные требования. Роспотребнадзор приостановил работу кафе. Материалы проверок будет изучать суд.