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В Казани с инфекцией госпитализированы 12 посетителей кафе

8 сентября 2021, 16:36
Фото: pixabay.com
В Казани госпитализированы 12 человек после обеда в кафе «Эклер».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора, в ведомство за четыре дня, с 4 по 7 августа, поступило 20 сообщений о случаях кишечной инфекции.

12 человек помещены в больницу, остальные лечатся дома амбулаторно. У восьми уже подтвердилось наличие сальмонеллеза.

Все помещенные в больницу 12 человек оказались там после посещения кафе «Эклер» в центре города, хотя заказывали в нем разные блюда. Анализы выявил сальмонеллу энтеридис и кишечную палочку в соусе для яиц пашот и лососе. Также со следами бактерий оказались оборудование, посуда и одежда персонала. Возбудители инфекции обнаружены в анализах повара и официанта кафе. Их уже отстранили от работы.

Проверка выявила, что в кафе не соблюдались санитарные нормы. Так, сотрудники не имели медицинских книжек, и отсутствовала дата приготовления на блюдах. Кроме того, в «Эклере» не всегда соблюдались антиковидные требования. Роспотребнадзор приостановил работу кафе. Материалы проверок будет изучать суд.

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