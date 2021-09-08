В Казани с инфекцией госпитализированы 12 посетителей кафе

Все помещенные в больницу 12 человек оказались там после посещения кафе «Эклер» в центре города, хотя заказывали в нем разные блюда. Анализы выявил сальмонеллу энтеридис и кишечную палочку в соусе для яиц пашот и лососе. Также со следами бактерий оказались оборудование, посуда и одежда персонала. Возбудители инфекции обнаружены в анализах повара и официанта кафе. Их уже отстранили от работы.