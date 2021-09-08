В Ростове назвали наказание для транспортной компании после возгораний автобусов

Проверка коснулась транспортного предприятия «Янтарь-1», в работе которого выявили многочисленные недочеты. Оказалось, что транспорт не обслуживали должным образом.
В компании отсутствовало оборудование для проверки автобусов. Оказалось, что водители не проходили медицинское освидетельствование.
От руководства компании потребовали устранить все недочеты, в результате чего ситуация изменилась в лучшую сторону. Саму организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей.
Напомним, что в мае и июне 2021 года произошло возгорание в автобусах № 67 и 10. Медицинская помощь никому не потребовалась.