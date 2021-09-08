Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на нехватку воды

По словам местных жителей, в летнее время вообще нет воды. Они уточнили, что проблема существует в нескольких хуторах и селах.
Губернатор подтвердил наличие проблемы и заявил, что ее нужно решать в первую очередь. Причиной является высокий износ инфраструктуры. Это касается, в том числе, шахтерских сельских территорий.
В бюджете будут предусмотрены средства на работы для улучшения ситуации. Только за последние пять обновили 500 километров сетей, построили и отремонтировали 110 скважин. Приоритетом являются магистральные сети.