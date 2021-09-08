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Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на нехватку воды

8 сентября 2021, 14:53
Фото: instagram.com/minjkhdonland
Жители Верхнедонского района пожаловались губернатору Ростовской области Василию Голубеву на нехватку воды, прозвучало во время «Прямой линии».

По словам местных жителей, в летнее время вообще нет воды. Они уточнили, что проблема существует в нескольких хуторах и селах.

Губернатор подтвердил наличие проблемы и заявил, что ее нужно решать в первую очередь. Причиной является высокий износ инфраструктуры. Это касается, в том числе, шахтерских сельских территорий.

В бюджете будут предусмотрены средства на работы для улучшения ситуации. Только за последние пять обновили 500 километров сетей, построили и отремонтировали 110 скважин. Приоритетом являются магистральные сети.

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