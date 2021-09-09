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Эксперт рассказал, как война в Донбассе осенью затронет Ростовскую область

9 сентября 2021, 08:31
Фото: 7armyjmtc/CC BY 2.0 / flickr.com
Украина уже этой осенью может начать крупные военные действия в ЛНР и ДНР, граничащих с Ростовской областью, сообщил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По мнению политолога, кандидата исторических наук Григория Миронова, возможные боевые действия повлияют на Ростовскую область. Эксперт заявил RostovGazeta, что в случае начала крупномасштабной войны Ростовскую область будет ждать новая волна беженцев.

«Если Украина начнёт наступление против ДНР и ЛНР этой осенью, о чем говорят аналитики, то через российскую границу хлынут тысячи беженцев, как это было в 2014 и 2015 годах. Республики Донбасса граничат только с Ростовской областью, поэтому этот субъект станет перевалочным пунктом. Скорее всего, нужно будет снова организовывать для них лагеря. К этому нужно, конечно, заранее готовиться», — отметил спикер.

Александр Бородай
Фото: Mark Nakoykher/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

Политолог также отметил, что не верит в желание Киева начать крупномасштабную военную операцию.

«Украина сейчас в очень бедственном экономическом положении. Вести ещё и войну — будет совсем ударом по ней. Поэтому дальше громких заявлений политиков, как они будут якобы возвращать под свой контроль республики Донбасса, а ещё и вдобавок Крым, захватывать Кубань и Ростовскую область, — не дойдет. Эти планы существуют только в их головах. И такие заявления делаются с одной целью — сплотить население страны против внешнего врага и отвлечь внимание „агрессией на востоке“ от экономических и социальных внутриполитических проблем Украины», - отметил Григорий Миронов.

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