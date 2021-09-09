Эксперт рассказал, как война в Донбассе осенью затронет Ростовскую область

«Украина сейчас в очень бедственном экономическом положении. Вести ещё и войну — будет совсем ударом по ней. Поэтому дальше громких заявлений политиков, как они будут якобы возвращать под свой контроль республики Донбасса, а ещё и вдобавок Крым, захватывать Кубань и Ростовскую область, — не дойдет. Эти планы существуют только в их головах. И такие заявления делаются с одной целью — сплотить население страны против внешнего врага и отвлечь внимание „агрессией на востоке“ от экономических и социальных внутриполитических проблем Украины», - отметил Григорий Миронов.