Губернатор Голубев поручил срочно привлекать медицинские кадры в Ростовскую область

Такое предложение выдвинула Светлана Пискунова, главврач Областной детской клинической больницы. Она вынесла на рассмотрение предложение о стимулирующих выплатах врачам тех специальностей, которые сейчас в дефиците. По мнению Пискуновой, право на такие выплаты могут иметь и молодые медики в первые три года после трудоустройства на территории региона.
Василий Голубев подчеркнул, что вопрос, касающийся медицинских кадров, является первоочередным. Также он отметил, что на данном этапе также важно продолжать работу по выработке новых мер для привлечения врачей в те населенные пункты региона, где они крайне важны.
Отметим, что одна из таких мер уже вошла в список для голосования в проекте «Народный совет». Ею стало обеспечение медиков жильем. В том случае, если жители региона поддержат данную инициативу, на реализацию выделят часть денег из федерального гранта размером в 500 миллионов рублей.
Ранее губернатор Василий Голубев признал нехватку врачей в Ростовской области в ходе «Прямой линии».