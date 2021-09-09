Губернатор Голубев поручил срочно привлекать медицинские кадры в Ростовскую область

Такое предложение выдвинула Светлана Пискунова, главврач Областной детской клинической больницы. Она вынесла на рассмотрение предложение о стимулирующих выплатах врачам тех специальностей, которые сейчас в дефиците. По мнению Пискуновой, право на такие выплаты могут иметь и молодые медики в первые три года после трудоустройства на территории региона.