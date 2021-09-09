Нарушителей ПДД начали отслеживать с помощью аэростата в Ростовской области

Так, впервые сотрудниками ГИБДД совместно с росгвардейцами впервые использовали прибор «ОКО-1» на трассе Ростов-Волгодонск. Этот агрегат способен подниматься над землей на высоту нескольких сотен метров.
В МВД по Ростовской области отметили, что наблюдение производится в режиме реального времени, изображение с аэростата передается напрямую на монитор к сотрудникам Госавтоинспекции, находящихся за несколько километров от аппарата. Далее остается только остановить нарушителя и выписать протокол, предоставив видеозапись в качестве доказательства.
В ведомстве подчеркнули, что такие рейды поспособствуют улучшению соблюдения ПДД на дорогах региона.
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