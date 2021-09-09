rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нарушителей ПДД начали отслеживать с помощью аэростата в Ростовской области

9 сентября 2021, 11:41
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области начата работа по мониторингу нарушителей ПДД с использованием аэростата на трассе Ростов-Волгодонск, об этом сообщили на сайте МВД региона.

Так, впервые сотрудниками ГИБДД совместно с росгвардейцами впервые использовали прибор «ОКО-1» на трассе Ростов-Волгодонск. Этот агрегат способен подниматься над землей на высоту нескольких сотен метров.

В МВД по Ростовской области отметили, что наблюдение производится в режиме реального времени, изображение с аэростата передается напрямую на монитор к сотрудникам Госавтоинспекции, находящихся за несколько километров от аппарата. Далее остается только остановить нарушителя и выписать протокол, предоставив видеозапись в качестве доказательства.

В ведомстве подчеркнули, что такие рейды поспособствуют улучшению соблюдения ПДД на дорогах региона.

Читайте также: При обыске в доме главы миллеровского ГИБДД нашли коллекцию боевых ножей и украшения.

Материалы по теме
В Ростове-на-Дону установили новые камеры фиксации нарушения ПДД в августеНовую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД «Азимут-4» установили в Аксае в августеРостовчане заявили, что их не впечатлили предметы роскоши главы отдела ГИБДД
#Новости#Технологии
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00