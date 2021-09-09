Нарушителей ПДД начали отслеживать с помощью аэростата в Ростовской области

В МВД по Ростовской области отметили, что наблюдение производится в режиме реального времени, изображение с аэростата передается напрямую на монитор к сотрудникам Госавтоинспекции, находящихся за несколько километров от аппарата. Далее остается только остановить нарушителя и выписать протокол, предоставив видеозапись в качестве доказательства.