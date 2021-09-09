Пенсионера-диабетика в Ростовской области вынуждают на свои деньги покупать инсулин

«В нашей поликлинике на меня тогда очень сильно обиделись. Сказали: „Нам и так не хватает, а вы требуете!“. Но я же не требую каких-то супер-лекарств, а прошу выдать то, что мне назначено и необходимо. Я же никак не обойдусь без инсулина, уколы делаю несколько раз в день», — сокрушается Сергей.