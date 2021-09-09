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Пенсионера-диабетика в Ростовской области вынуждают на свои деньги покупать инсулин

9 сентября 2021, 08:56
Фото: pexels.com
Необходимые диабетику лекарства в поликлинике горбольницы № 1 Каменск-Шахтинского выдают или меньше положенного или не те, которые прописали в больнице, сообщил RostovGazeta пенсионер, диабетик Сергей Б.

Пенсионер рассказывает, что в поликлинике горбольницы № 1 в городе Каменск-Шахтинский, ему — диабетику, выдают не прописанные врачом лекарства, а лишь те, которые есть в наличии.

«Но я консультировался с врачами-эндокринологами, которые приезжали из Ростова. Все они подтвердили, что нельзя сперва колоть один препарат, потом другой. У всех препаратов разные дозы, разные действующие вещества. Сейчас мне снова выдали совсем другое лекарство. Из-за этого я неоднократно спорил, но врачи не реагируют и молча выдают препарат», — сообщает Сергей.

По этому вопросу пенсионер направил обращение на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным.

«В нашей поликлинике на меня тогда очень сильно обиделись. Сказали: „Нам и так не хватает, а вы требуете!“. Но я же не требую каких-то супер-лекарств, а прошу выдать то, что мне назначено и необходимо. Я же никак не обойдусь без инсулина, уколы делаю несколько раз в день», — сокрушается Сергей.

Он добавляет, что из-за такого подхода, вынужден покупать лекарство самостоятельно.

«Упаковка стоит примерно 1,2 тысячи рублей. Да и то, приходится поискать, где продадут без рецепта. А у меня пенсия всего 10 тысяч рублей, на нее и так прожить очень сложно», — отмечает Сергей.

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