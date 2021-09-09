Ростовчане назвали беспределом запрет парковки на Пушкинской ради велодорожки

Вдоль дороги появились бетонные столбики, за счет которых не получится припарковаться. Также установили дорожные знаки, запрещающие парковку.
Ростовчане назвали это беспределом, так как теперь негде будет оставить автомобиль. По их словам, необходимо все вернуть, как было.
«Да пусть хоть все движение по центру перекроют, но почему все в одном направлении — лишь бы что-то запретить. Постройте перехватывающие парковки по приемлемым ценам», — прозвучало в комментариях.
Были и те, кто согласились с нововведениями. До этого появилась информация, что на Пушкинской сделают непрерывной велодорожку.