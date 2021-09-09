В Шахтах помощника депутата Госдумы от КПРФ подозревают в мошенничестве с ОСАГО

По версии следствия, подозреваемые по предварительному сговору неоднократно подавали заявления на страховку после ДТП. При этом сами обстоятельства аварий имеют признаки фальсификации. Всего фигуранты таким способом получили страховых выплат на 1,5 миллиона рублей.