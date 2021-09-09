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В Шахтах помощника депутата Госдумы от КПРФ подозревают в мошенничестве с ОСАГО

9 сентября 2021, 07:04
Фото: instagram.com/comanda_aleskerova
Руфат Алескеров
Уголовное дело по подозрению в мошенничестве в сфере страхования возбудили в отношении двоих жителей Шахт, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего и 33-летнего жителей города Шахты», — сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые по предварительному сговору неоднократно подавали заявления на страховку после ДТП. При этом сами обстоятельства аварий имеют признаки фальсификации. Всего фигуранты таким способом получили страховых выплат на 1,5 миллиона рублей.

В домах подозреваемых прошли обыски, решают вопрос о мере пресечения.

По информации «Рен-ТВ», одним из подозреваемых является помощник депутата Госдумы РФ от Ростовской области Николая Коломейцева Руфат Алескеров, в доме которого 8 сентября прошли обыски. Алескеров также широко известен в городе как оппозиционный блогер.

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