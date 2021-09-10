Федеральные власти поддержат строительство скоростного трамвая в Ростове-на-Дону

По его словам, власти заинтересованы в строительстве, а помощь может быть оказана из федерального бюджета. Он добавил, что будут найдены средства, чтобы связать два района в Ростове этим видом транспорта.
Ранее появилась информация, что строительство легкого метро может начаться в 2023 году. Но позже СМИ писали, что возможно от этого проекта откажутся в пользу скоростного трамвая.
До этого стало известно, что скоростной трамвай в Ростове появится к 2035 году. За основу возьмут существующую в городе сеть трамвайных путей.