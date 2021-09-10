Ростовскую область превратят из перевалочного пункта в туристический регион

Спрос на многодневные поездки очень низкий, кроме того, полноценно база работает только три месяца, а все остальное время ухаживает за лошадьми и платит зарплату сотрудникам. При этом 85% прибыли базе приносят именно конные прогулки, а развивать другие направления, например построить гостиницу, ее владельцы пока не могут. На базе даже нет электричества, которое хозяева безуспешно пытаются провести уже несколько лет.