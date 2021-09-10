Ростовскую область превратят из перевалочного пункта в туристический регион

Пандемия внесла свои коррективы в туристическую отрасль, из-за закрытых границ в России резко вырос спрос на внутренний туризм. И если раньше большинство туристов просто проезжали область транзитом, то сейчасть часть их целенаправленно едет в регион на отдых.
Основная часть таких туристов прибывает из Центральной России, больше всего приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристы едут в уже традиционные места, такие как Азов, Новочеркасск и станицу Старочеркасскую, а также выбирают новые виды отдыха. Очень популярны у отдыхающих короткие эногастрономические поездки выходного дня, туры в формате сити-брейк, длительные путешествия «Дискавери в степи».
В общем по России за год пандемии оборот туристического рынка сократился более чем вдвое и составил 1,6 триллиона рублей. За время ограничений россияне купили 43 миллиона туристических туров, основная часть которых была по стране. Из общего количества поездок по 4,5 миллиона пришлись на санатории и горнолыжные курорты, каждая пятая была путешествием по историческим местам.
В настоящее время в РФ работают более 1,2 тысячи туристических компаний, многие из них предлагают активные приключенческие туры, такие предложения можно найти в любом российском регионе.
Одним из направлений для такого туризма является Горный Алтай и, в частности, конная база «Иткая». Только за последний год количество посетителей базы выросло в 1,5 раза до четырех тысяч человек. Чаще всего туристы выбирают однодневные конные прогулки, предпочитая отдыхать с комфортом в отеле.
Спрос на многодневные поездки очень низкий, кроме того, полноценно база работает только три месяца, а все остальное время ухаживает за лошадьми и платит зарплату сотрудникам. При этом 85% прибыли базе приносят именно конные прогулки, а развивать другие направления, например построить гостиницу, ее владельцы пока не могут. На базе даже нет электричества, которое хозяева безуспешно пытаются провести уже несколько лет.
Из-за отсутствия инфраструктуры приключенческий туризм в России сравнивают с Диким Западом. Как отметил в программе «Бизнес-новость» от РБК глава Торгов-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, в любом туристическом туре должно быть место размещения, а это дополнительные затраты.
Специально для поддержки туристической отрасли в России запустили программу туристического кешбэка, которая позволяет вернуть часть потраченных на отдых денег. Мера, запущенная российским правительством, сделала внутренний туризм в разы привлекательнее для жителей страны.
По словам Катырина, в настоящее время поддержкой воспользовались примерно 1,5 миллиона жителей России, общая сумма компенсации достигло пяти миллиардов рублей. Сумма же, потраченная на отдых внутри страны в этом году, достигла 27 миллиардов рублей.
«Это достаточно неплохой коэффициент. И по нашим ощущениям, это набирает обороты, поэтому появился и четвертый этап программы на осенние каникулы», — отметил Катырин.
При этом туристический кешбэк уже стал частью программы по развитию всей отрасли, за ближайшие десять лет правительство РФ планирует увеличить количество поездок по стране в 2,5 раза до 140 миллионов в год. Кроме того, владельцы туристических объектов могут получить льготные кредиты на строительство мест размещения.