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В Ростовской области подготовку к отопительному сезону завершат к 1 октября

10 сентября 2021, 13:40
Фото: donland.ru
В настоящий момент готовность теплосетей Ростовской области составляет 90%, об этом сообщили в правительстве региона.

Министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин объявил о завершающем этапе подготовки к отопительному сезону 2021-22 года.

К завершению первой декады сентября в регионе заменили уже 38 километров обветшалых тепловых коммуникаций, а также почти 80 километров водопроводных путей, находящихся в аварийном состояний. Сейчас в Ростовской области к зиме подготовили более 3,5 тысяч котельных и 98 тысяч многоквартирных зданий.

В этом году на отопление Ростовской области направили более 5 миллиардов рублей, а все работы должны завершиться к 1 октября.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о готовности котельных города к зиме.

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