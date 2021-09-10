В Ростовской области подготовку к отопительному сезону завершат к 1 октября

К завершению первой декады сентября в регионе заменили уже 38 километров обветшалых тепловых коммуникаций, а также почти 80 километров водопроводных путей, находящихся в аварийном состояний. Сейчас в Ростовской области к зиме подготовили более 3,5 тысяч котельных и 98 тысяч многоквартирных зданий.