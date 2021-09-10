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Валентина Матвиенко прилетит 10 сентября в Ростовскую область с рабочим визитом

10 сентября 2021, 08:25
Фото: donland.ru
Валентина Матвиенко
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Ростовскую область с рабочим визитом 10 сентября, сообщили в региональном правительстве.

Главной целью визита будет посещение Таганрога, в котором Матвиенко собирается осмотреть объекты городской и промышленной инфраструктуры, а также встретиться и поговорить с местными жителями и общественниками.

Кроме того, в программе визита присутствие на запуске движения трамваев по обновленным путям и открытии второго этапа реконструкции трамвайной сети города.

Напомним, Валентина Матвиенко мечтает сделать из Таганрога второй Петербург и постоянно проявляет интерес к приморскому городу. Председатель Совета Федерации заинтересовалась планами превратить Таганрог в туристический центр, поскольку он также является петровским городом.

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