Валентина Матвиенко прилетит 10 сентября в Ростовскую область с рабочим визитом

Главной целью визита будет посещение Таганрога, в котором Матвиенко собирается осмотреть объекты городской и промышленной инфраструктуры, а также встретиться и поговорить с местными жителями и общественниками.
Кроме того, в программе визита присутствие на запуске движения трамваев по обновленным путям и открытии второго этапа реконструкции трамвайной сети города.
Напомним, Валентина Матвиенко мечтает сделать из Таганрога второй Петербург и постоянно проявляет интерес к приморскому городу. Председатель Совета Федерации заинтересовалась планами превратить Таганрог в туристический центр, поскольку он также является петровским городом.