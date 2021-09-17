В Таганроге следователи проверят достоверность сообщений об аварийном общежитии

Posted 17 сентября 2021, 10:06
Published 17 сентября 2021, 10:06
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
В настоящий момент сотрудники следственного отдела СУ СК РФ Таганрога планируют провести проверку по факту обращения жительницы Таганрога, проживающей, по ее словам, в аварийном здании общежития на улице Чехова, 74а. Напоминаем, волну публикаций об аварийном состоянии здания запустило обращение горожанки к президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии.
Женщина утверждает, что несмотря на трещины здания, а также потенциальную возможность обрушения, семидесятилетнее строение так и не признали аварийным. Теперь представители власти собираются провести доследственную проверку с целью установить достоверность сообщений, опубликованных в СМИ. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее в Ростове-на-Дону жители здания на улице Пушкинской, 135/33 рассказали о своих попытках отстоять свой дом, являющийся памятником архитектуры и культурным наследием города.