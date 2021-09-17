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Posted 17 сентября 2021, 10:06

Published 17 сентября 2021, 10:06

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

В Таганроге следователи проверят достоверность сообщений об аварийном общежитии

В Таганроге следователи проверят достоверность сообщений об аварийном общежитии

17 сентября 2021, 10:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге следователи проведут проверку жалобы жительницы Таганрога, проживающей в аварийном здании с детьми, об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ.

В настоящий момент сотрудники следственного отдела СУ СК РФ Таганрога планируют провести проверку по факту обращения жительницы Таганрога, проживающей, по ее словам, в аварийном здании общежития на улице Чехова, 74а. Напоминаем, волну публикаций об аварийном состоянии здания запустило обращение горожанки к президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии.

Женщина утверждает, что несмотря на трещины здания, а также потенциальную возможность обрушения, семидесятилетнее строение так и не признали аварийным. Теперь представители власти собираются провести доследственную проверку с целью установить достоверность сообщений, опубликованных в СМИ. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в Ростове-на-Дону жители здания на улице Пушкинской, 135/33 рассказали о своих попытках отстоять свой дом, являющийся памятником архитектуры и культурным наследием города.

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