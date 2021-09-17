В Таганроге следователи проверят достоверность сообщений об аварийном общежитии

Женщина утверждает, что несмотря на трещины здания, а также потенциальную возможность обрушения, семидесятилетнее строение так и не признали аварийным. Теперь представители власти собираются провести доследственную проверку с целью установить достоверность сообщений, опубликованных в СМИ. По итогам проверки примут процессуальное решение.