Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» победил в программе поддержки ВИЭ-генерации

По результатам отбора ему предоставили право возврата инвестиций в диапазоне 16,9–23,8 млрд рублей в год в течение 15 лет действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) за выработку электричества на ветроэлектростанциях (ВЭС). По информации предприятия, динамика ввода мощностей новых ВЭС за 2025–2027 гг. будет составлять от 430 до 530 МВт в год (в общей сложности — 1,3–1,6 ГВт).
Средняя номинальная стоимость электричества, выработанного возведенными ВЭС, во время действия ДПМ ожидается в диапазоне 2 600–4 200 рублей за МВт∙ч. Расчетную стоимость скорректируют с учетом инфляции. В данные цифры не входит потенциальная дополнительная выручка от поставок зеленой электроэнергии в рамках двусторонних договоров. Необходимо отметить, что Группа «РОСНАНО» — пионер отрасли возобновляемой энергетики в РФ, реализовавший вместе с партнерами несколько проектов в солнечной и ветрогенерации.
Опыт «РОСНАНО» в сфере локализации оборудования для возобновляемой энергетики позволяет применять на отечественном рынке самые инновационные технологии.