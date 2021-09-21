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Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» победил в программе поддержки ВИЭ-генерации

21 сентября 2021, 17:10
Фото: pxhere.com
Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе ГК «РОСНАНО» и ПАО «Фортум») стал участником последнего конкурсного отбора инвестпроектов по строительству генерирующих объектов, действующих на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

По результатам отбора ему предоставили право возврата инвестиций в диапазоне 16,9–23,8 млрд рублей в год в течение 15 лет действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) за выработку электричества на ветроэлектростанциях (ВЭС). По информации предприятия, динамика ввода мощностей новых ВЭС за 2025–2027 гг. будет составлять от 430 до 530 МВт в год (в общей сложности — 1,3–1,6 ГВт).

Средняя номинальная стоимость электричества, выработанного возведенными ВЭС, во время действия ДПМ ожидается в диапазоне 2 600–4 200 рублей за МВт∙ч. Расчетную стоимость скорректируют с учетом инфляции. В данные цифры не входит потенциальная дополнительная выручка от поставок зеленой электроэнергии в рамках двусторонних договоров. Необходимо отметить, что Группа «РОСНАНО» — пионер отрасли возобновляемой энергетики в РФ, реализовавший вместе с партнерами несколько проектов в солнечной и ветрогенерации.

Опыт «РОСНАНО» в сфере локализации оборудования для возобновляемой энергетики позволяет применять на отечественном рынке самые инновационные технологии.

#Новости#Технологии
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