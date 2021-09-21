Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» победил в программе поддержки ВИЭ-генерации

По результатам отбора ему предоставили право возврата инвестиций в диапазоне 16,9–23,8 млрд рублей в год в течение 15 лет действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) за выработку электричества на ветроэлектростанциях (ВЭС). По информации предприятия, динамика ввода мощностей новых ВЭС за 2025–2027 гг. будет составлять от 430 до 530 МВт в год (в общей сложности — 1,3–1,6 ГВт).