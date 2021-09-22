rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Президенту ФК «Ростов» разрешили построить малоэтажный ЖК в ростовской Нахичевани

22 сентября 2021, 04:44
Фото: pixabay
Президенту футбольного клуба «Ростов» Арташесу Арутюнянцу разрешили заняться строительством жилкомплекса на территории бывшего завода, говорится на сайте мэрии.

Речь идет об улице 9-я линия, 87, где раньше располагался стекольный завод. Эту тему рассмотрели во время общественных обсуждений, всего было шесть участников.

Дело в том, что строить жилые дома в промзоне запрещается. Поэтому необходимо изменить статус земельного участка.

«Постановляю предоставить Арташесу Арутюнянцу разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», — говорится в принятом решении.

Теперь на этой территории могут появиться малоэтажный ЖК с детским садом и парковкой.

Ранее стало известно, что свыше 318 миллионов рублей выделили в Ростовской области на строительство двух детсадов.

Материалы по теме
В центре Ростова-на-Дону незаконно построили несколько зданийВ Таганроге построят самолёты-амфибии Бе-200 для эскадрильи для тушения пожаровМинтранс обещал, что «Западную хорду» в Ростове-на-Дону построят вдали от жилых домов
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00