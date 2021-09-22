Президенту ФК «Ростов» разрешили построить малоэтажный ЖК в ростовской Нахичевани

Речь идет об улице 9-я линия, 87, где раньше располагался стекольный завод. Эту тему рассмотрели во время общественных обсуждений, всего было шесть участников.
Дело в том, что строить жилые дома в промзоне запрещается. Поэтому необходимо изменить статус земельного участка.
«Постановляю предоставить Арташесу Арутюнянцу разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», — говорится в принятом решении.
Теперь на этой территории могут появиться малоэтажный ЖК с детским садом и парковкой.
Ранее стало известно, что свыше 318 миллионов рублей выделили в Ростовской области на строительство двух детсадов.