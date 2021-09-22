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Проект реставрации здания цирка в Ростове-на-Дону подготовят до конца 2021 года

22 сентября 2021, 10:46
Фото: wikimapia.org
цирк
В Ростове-на-Дону уже в 2022 году могут начать работы по ремонту здания Ростовского государственного цирка, об этом сообщает портал «Панорама».

Правительство Ростовской области объявило о подготовке проектной документации реставрации здания цирка, расположенного на Буденновском проспекте, 45. Сообщается, что документация должна быть готова до 30 декабря 2021 года.

Здание было построено в 1957, и за последние полвека в нем ни разу не проводили капремонт. Так как строение является объектом культурного наследия города, его реставрация должна быть особенно бережной в целях сохранения лепнины и остальных декоративных элементов.

Напоминаем, ранее власти сообщали, что собираются потратить на разработку проектной документации 26 миллионов рублей, а предварительную стоимость реконструкции оценили в 640 миллионов рублей.

Ранее ремонтные работы в цирке, а также его реставрация неоднократно откладывались. Так на ремонт здания в 2019 году собирались направить около 14 миллионов рублей, а уже в марте 2020 года было принято решение провести реконструкцию памятника архитектуры по новому проекту.

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