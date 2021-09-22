Проект реставрации здания цирка в Ростове-на-Дону подготовят до конца 2021 года

Ранее ремонтные работы в цирке, а также его реставрация неоднократно откладывались. Так на ремонт здания в 2019 году собирались направить около 14 миллионов рублей, а уже в марте 2020 года было принято решение провести реконструкцию памятника архитектуры по новому проекту.