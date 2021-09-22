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Спортивный кластер появится на Левом берегу Дона в Ростове

22 сентября 2021, 09:19
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону утвердили проект планировки спортивного кластера Левого берега Дона, сообщает «ЮгСтройИнвест».

Власти региона обновили чертежи границ земельных участков, на которых пройдут строительные работы. Рядом со стадионом «Ростов-Арена» появятся бассейн, Дворец спорта и комплекс образовательных учреждений. Они смогут вместить до четырех тысяч учеников, а их площадь составит 20 гектаров.

Реализация проектов начнется с создания подземных переходов и парковок. Всего они будут предусмотрены на 893 автомобиля.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» также занимается проектом планировки соседнего участка, который находится западнее стадиона. Строительство начнется после получения разрешительной документации.

Не забыли и о социальной инфраструктуре, планируется построить детский сад, школу, поликлинику, объекты торговли, развлечений и спорта. Власти города решили отказаться от точечной застройки территорий города.

Левый берег идеально подходит для проживания из-за нескольких факторов. Это экологически чистая зона и жизнь среди зелени, при этом рядом находится исторический центр города, а также удобное транспортное сообщение со всеми районами.

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