Спортивный кластер появится на Левом берегу Дона в Ростове

Власти региона обновили чертежи границ земельных участков, на которых пройдут строительные работы. Рядом со стадионом «Ростов-Арена» появятся бассейн, Дворец спорта и комплекс образовательных учреждений. Они смогут вместить до четырех тысяч учеников, а их площадь составит 20 гектаров.
Реализация проектов начнется с создания подземных переходов и парковок. Всего они будут предусмотрены на 893 автомобиля.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» также занимается проектом планировки соседнего участка, который находится западнее стадиона. Строительство начнется после получения разрешительной документации.
Не забыли и о социальной инфраструктуре, планируется построить детский сад, школу, поликлинику, объекты торговли, развлечений и спорта. Власти города решили отказаться от точечной застройки территорий города.
Левый берег идеально подходит для проживания из-за нескольких факторов. Это экологически чистая зона и жизнь среди зелени, при этом рядом находится исторический центр города, а также удобное транспортное сообщение со всеми районами.