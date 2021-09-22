В Ростовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина

В Ростовской области было зафиксировано еще 26 случаев летального исхода среди зараженных коронавирусом людей, страдавших от хронических заболеваний. Среди умерших 15 женщин в возрасте от 38 до 88 лет, а также 11 мужчин от 36 до 86 лет. Число умерших в Ростовской области за все время пандемии возросло до 6588 человек.
Также стало известно, что число заболеваний, обнаруженных за сутки, снизилось до 467 человек, а общее количество зараженных составило 134,7 тысяч человек.
Власти также сообщили, что сейчас в ковидных госпиталях получают лечение 3778 зараженных, из них 42 человека подключены к ИВЛ и находятся в тяжелом состоянии.
В Ростовской области в вакцинации приняли участие уже более 1,53 миллиона человек.