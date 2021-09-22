В Ростовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина

В Ростовской области было зафиксировано еще 26 случаев летального исхода среди зараженных коронавирусом людей, страдавших от хронических заболеваний. Среди умерших 15 женщин в возрасте от 38 до 88 лет, а также 11 мужчин от 36 до 86 лет. Число умерших в Ростовской области за все время пандемии возросло до 6588 человек.