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Бывшего заместителя прокурора Таганрога будут судить за получение взятки в 2021 году

23 сентября 2021, 15:56
Фото: Pixabay.com
В Таганроге будут судить бывшего заместителя прокурора, обвиняемого в получении взятки, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел закончил расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего сотрудника прокуратуры Пролетарского района Ростовской области.

Сообщается, что в марте текущего года мужчина был замечен в получении взятки размером 100 тысяч рублей. Эти деньги были получены им в качестве благодарности за протекцию местного предпринимателя, который не был привлечен к ответственности благодаря содействию прокурора. Сообщается, что бывшего зампрокурора задержали сотрудники областного УФСБ, после чего фигурант дела был уволен с занимаемой им должности.

По ходатайству следователя было решено заключить подозреваемого под стражу, а также наложить арест на имущество фигуранта уголовного дела. В сообщении пресс-службы сказано, что его стоимость превысила 10 миллионов рублей.

Также сотрудники следственных органов уже собрали достаточную доказательную базу, что позволяет передать дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее в Ростове-на-Дону военных обвинили во взятке, переданной начальству.

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