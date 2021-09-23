Бывшего заместителя прокурора Таганрога будут судить за получение взятки в 2021 году

Сообщается, что в марте текущего года мужчина был замечен в получении взятки размером 100 тысяч рублей. Эти деньги были получены им в качестве благодарности за протекцию местного предпринимателя, который не был привлечен к ответственности благодаря содействию прокурора. Сообщается, что бывшего зампрокурора задержали сотрудники областного УФСБ, после чего фигурант дела был уволен с занимаемой им должности.