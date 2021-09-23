Бывшего заместителя прокурора Таганрога будут судить за получение взятки в 2021 году

Стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел закончил расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего сотрудника прокуратуры Пролетарского района Ростовской области.
Сообщается, что в марте текущего года мужчина был замечен в получении взятки размером 100 тысяч рублей. Эти деньги были получены им в качестве благодарности за протекцию местного предпринимателя, который не был привлечен к ответственности благодаря содействию прокурора. Сообщается, что бывшего зампрокурора задержали сотрудники областного УФСБ, после чего фигурант дела был уволен с занимаемой им должности.
По ходатайству следователя было решено заключить подозреваемого под стражу, а также наложить арест на имущество фигуранта уголовного дела. В сообщении пресс-службы сказано, что его стоимость превысила 10 миллионов рублей.
Также сотрудники следственных органов уже собрали достаточную доказательную базу, что позволяет передать дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.