Логвиненко обещал вернуть исторический вид памятнику Стачке 1902 года в Ростове

В ходе реконструкции не только облицуют постамент, но и создадут подсветку, а также проверят состояние памятника. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию: заменят тротуарную плитку, установят скамьи и урны, создадут парковку с видеонаблюдением. Высадить зеленые насаждения обещают уже в этом году.