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Логвиненко обещал вернуть исторический вид памятнику Стачке 1902 года в Ростове

23 сентября 2021, 07:14
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
Памятник Стачке 1902 года в Ростове-на-Дону облицуют темно-серым гранитом, который был там изначально, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В настоящее время основание памятника оштукатурено, но в первоначальном виде там был гранит темно-серго цвета.

В ходе реконструкции не только облицуют постамент, но и создадут подсветку, а также проверят состояние памятника. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию: заменят тротуарную плитку, установят скамьи и урны, создадут парковку с видеонаблюдением. Высадить зеленые насаждения обещают уже в этом году.

Проектно-сметная документация ремонтных работ будет готова уже в декабре текущего года. Ремонт памятника начнут в 2022 году.

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