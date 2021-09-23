Логвиненко обещал вернуть исторический вид памятнику Стачке 1902 года в Ростове

В настоящее время основание памятника оштукатурено, но в первоначальном виде там был гранит темно-серго цвета.
В ходе реконструкции не только облицуют постамент, но и создадут подсветку, а также проверят состояние памятника. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию: заменят тротуарную плитку, установят скамьи и урны, создадут парковку с видеонаблюдением. Высадить зеленые насаждения обещают уже в этом году.
Проектно-сметная документация ремонтных работ будет готова уже в декабре текущего года. Ремонт памятника начнут в 2022 году.