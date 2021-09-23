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Массовые отключения света пройдут в Ростове-на-Дону 24 сентября

23 сентября 2021, 10:20
Фото: donenergo.ru
В Ростове-на-Дону на конец недели запланированы массовые отключения электричества, сообщает «Донэнерго».

В пятницу, 24 сентября, электричества не будет на улицах Новая, Мира, Филимоновская, Лермонтовская и Тельмана. Также это касается улиц Пушкинская, Максима Горького, переулка Островского и проспекта Буденновский.

Без света останутся улицы Богданова, Подвойского, Городовикова, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия и 35-я линия. Ограничения введут по улицам Мичуринская, Одесская, Объединения и Макарова.

Обесточат улицы Вавилова, Неклиновская, ул. Обливская, проспект Королева, переулки Радиаторный, Изыскательский, садовые товарищества «Железнодорожник», «Ригель» и «Восход».

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