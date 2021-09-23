Операторы кикшеринга раскритиковали решение властей установить стационарные парковки

Властями Ростова было принято решение о создании инфраструктуры для электросамоткатов. По задумке, каждая стационарная парковка будет закреплена за отдельным операторов. Однако, представители компаний Whoosh и Urent, которые занимаются кикшерингом, не согласны с таким решением.