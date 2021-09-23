Операторы кикшеринга раскритиковали решение властей установить стационарные парковки

Властями Ростова было принято решение о создании инфраструктуры для электросамоткатов. По задумке, каждая стационарная парковка будет закреплена за отдельным операторов. Однако, представители компаний Whoosh и Urent, которые занимаются кикшерингом, не согласны с таким решением.
По мнению основателя сервиса кикшеринга Whoosh Дмитрия Чуйко, в донской столице круглосуточно осуществляется поддержание порядка на виртуальных парковках. По его словам, создание таких парковок и использование замков станет ограничением в удобстве пользователей.
«Авральное создание инфраструктуры приведет к существенным финансовым затратам, а ограничение мест разрушит транспортный сценарий использования электросамокатов», — сказал Дмитрий Чуйко.
Он также отметил, что такие стационарные конструкции изменят в худшую сторону внешний облик города.
Ранее в Ростове-на-Дону патрульные остановили пьяного ростовчанина, который передвигался по городу на электросамокате. Также напомним, что власти Ростова планируют ввести запретные зоны для электросамокатов, однако это нововведение вступит в силу не раньше октября.