Вандала, разбившего с прыжка остановку в Ростове, наказали исправительными работами

В середине июня этого года в соцсетях распространилось видео с кадрами того, как молодой человек разбежался и влетел в одну из стен стеклянного остановочного павильона. Вандал разбил стекло 13 июня 2021 года во время своего пребывания на территории Пригородного ЖД вокзала вместе с товарищем, который и снимал инцидент на видео.