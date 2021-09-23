Вандала, разбившего с прыжка остановку в Ростове, наказали исправительными работами

Стало известно, что мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении ростовчанина, подозреваемого в порче имущества в общественном месте.
В середине июня этого года в соцсетях распространилось видео с кадрами того, как молодой человек разбежался и влетел в одну из стен стеклянного остановочного павильона. Вандал разбил стекло 13 июня 2021 года во время своего пребывания на территории Пригородного ЖД вокзала вместе с товарищем, который и снимал инцидент на видео.
Теперь молодой человек должен будет отбыть наказание, занимаясь общественно-полезными работами в течение восьми месяцев, а также отдавать десятую часть своей зарплаты государству. В настоящий момент приговор пока не вступил в законную силу.