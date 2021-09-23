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Вандала, разбившего с прыжка остановку в Ростове, наказали исправительными работами

23 сентября 2021, 13:59
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону будет наказан вандал, уничтоживший одну из остановок Пригородного железнодорожного вокзала прыжком в стекло, об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Стало известно, что мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении ростовчанина, подозреваемого в порче имущества в общественном месте.

В середине июня этого года в соцсетях распространилось видео с кадрами того, как молодой человек разбежался и влетел в одну из стен стеклянного остановочного павильона. Вандал разбил стекло 13 июня 2021 года во время своего пребывания на территории Пригородного ЖД вокзала вместе с товарищем, который и снимал инцидент на видео.

Теперь молодой человек должен будет отбыть наказание, занимаясь общественно-полезными работами в течение восьми месяцев, а также отдавать десятую часть своей зарплаты государству. В настоящий момент приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее вандалы снова расписали «умную остановку» на площади Советов маркерами.

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#Новости#Происшествия
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