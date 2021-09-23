rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водоканал в Аксае отказывается помогать оставшимся без воды людям

23 сентября 2021, 14:00
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В Ростовской области в Аксае сутки не могут возобновить водоснабжение, сообщил один из местных жителей корреспонденту RostovGazeta.

Примерно сутки назад из кранов пропала вода, из-за чего людям пришлось обращаться в компанию «Аксайская ПМК РСВМ». Она обслуживает системы водоснабжения.

«Сотрудник компании заявил, что у них только одна машина и подвозить воду не будут. Я обратился в администрацию, где сказали, что в компании есть четыре автомобиля», — пожаловался собеседник.

После этого ему пришлось обратиться в региональное МинЖКХ для решения проблемы. Здесь пообещали организовать подвоз воды, но ничего не изменилось.

По некоторым данным, причиной отключения воды стала аварийная ситуация. На данный момент проблема остается актуальной.

Ранее стало известно, что почти треть жителей Ростовской области недовольна качеством воды.

Материалы по теме
Жителям донского поселка приходится ездить за питьевой водой в Краснодарский крайВ отчаянии: как жители поселка в Ростовской области долгие годы живут без водыПочти треть жителей Ростовской области недовольна качеством воды
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00