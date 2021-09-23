Водоканал в Аксае отказывается помогать оставшимся без воды людям

Примерно сутки назад из кранов пропала вода, из-за чего людям пришлось обращаться в компанию «Аксайская ПМК РСВМ». Она обслуживает системы водоснабжения.
«Сотрудник компании заявил, что у них только одна машина и подвозить воду не будут. Я обратился в администрацию, где сказали, что в компании есть четыре автомобиля», — пожаловался собеседник.
После этого ему пришлось обратиться в региональное МинЖКХ для решения проблемы. Здесь пообещали организовать подвоз воды, но ничего не изменилось.
По некоторым данным, причиной отключения воды стала аварийная ситуация. На данный момент проблема остается актуальной.