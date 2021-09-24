Еще 26 жителей Ростовской области умерли от коронавируса

За последние стуки в региона от новой коронавирусной инфекции умерли 11 мужчин и 15 женщин возрастом от 48 до 84 лет. У всех умерших ковид протекал тяжело из-за имевшихся хронических заболеваний.
Общее количество умерших ковидных больных на 24 сентября достигло 6642 человека, общее число заразившихся - 135713 человек. Только за последние сутки в Ростовской области выявили 478 новых случаев инфекции.
Ранее ростовский врач рассказал, как вакцинация от гриппа поможет в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и напомнил, что профилактика всегда занимала лидирующие позиции в здравоохранении.