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Еще 26 жителей Ростовской области умерли от коронавируса

24 сентября 2021, 09:37
Фото: pexels.com
По состоянию на 24 сентября в Ростовской области умерли еще 26 коронавирусных пациентов, сообщили в региональном правительстве.

За последние стуки в региона от новой коронавирусной инфекции умерли 11 мужчин и 15 женщин возрастом от 48 до 84 лет. У всех умерших ковид протекал тяжело из-за имевшихся хронических заболеваний.

Общее количество умерших ковидных больных на 24 сентября достигло 6642 человека, общее число заразившихся - 135713 человек. Только за последние сутки в Ростовской области выявили 478 новых случаев инфекции.

Ранее ростовский врач рассказал, как вакцинация от гриппа поможет в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и напомнил, что профилактика всегда занимала лидирующие позиции в здравоохранении.

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