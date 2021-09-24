Как на границе Украины и Ростовской области заметили военную технику и вертолеты

Километровые колонны
По информации издания Avia.pro, в донском регионе заметили колонны техники, которая растянулась сразу на несколько километров. В состав входили бронетехника и грузовики.
Судя по номерам, эксперты предположили, что машины не были частью широкомасштабных учений «Запад-2021». Куда именно направлялась техника, пока не раскрывается.
Вертолеты
Периодически о технике в районе границы сообщают наблюдатели ОБСЕ. В этот раз они услышали движение 35 поездов и заметили семь автомобилей скорой помощи, все они находились в районе пропускных пунктов «Гуково» и «Донецк».
Рассмотреть поезда не удалось, так как преградой стали растущие деревья. Что касается скорой, то почти все автомобили двигались в направлении Украины и только один из них — в обратную сторону.
Над пропускным пунктом «Донецк» увидели вертолет «Ми-8» или «Ми-17», который направлялся с востока на северо-восток.
Очереди
Вместе с этим на границе ДНР и Ростовской области постоянно появляются очереди из желающих ее пересечь. В интервью ИА «Новороссия» политик, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал, что ситуацию нужно менять, причем в ближайшее время.
Политик также отметил, что сложившаяся там ситуация является «кошмарным безобразие».
Боевые дроны
Издание «Новороссия» писало, что ВСУ может задействовать боевые дроны рядом с границей. По информации разведки Народной милиции ЛНР, уже приехали инструкторы по минно-взрывному делу. Они займутся обучением персонала.
Хотя такое оборудование запрещено использовать в рамках Минских соглашений.