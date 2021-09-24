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Как на границе Украины и Ростовской области заметили военную технику и вертолеты

24 сентября 2021, 04:38
Фото: osce_smmu/CC BY 2.0/flickr.com
Недалеко от границы Ростовской области и Украины заметили колонны военной техники и услышали поезда. Что происходит в этой зоне, в материале RostovGazeta.

Километровые колонны

По информации издания Avia.pro, в донском регионе заметили колонны техники, которая растянулась сразу на несколько километров. В состав входили бронетехника и грузовики.

Фото: osce_smmu/CC BY 2.0/flickr.com

Судя по номерам, эксперты предположили, что машины не были частью широкомасштабных учений «Запад-2021». Куда именно направлялась техника, пока не раскрывается.

Вертолеты

Периодически о технике в районе границы сообщают наблюдатели ОБСЕ. В этот раз они услышали движение 35 поездов и заметили семь автомобилей скорой помощи, все они находились в районе пропускных пунктов «Гуково» и «Донецк».

Фото: osce_smmu/CC BY 2.0/flickr.com

Рассмотреть поезда не удалось, так как преградой стали растущие деревья. Что касается скорой, то почти все автомобили двигались в направлении Украины и только один из них — в обратную сторону.

Над пропускным пунктом «Донецк» увидели вертолет «Ми-8» или «Ми-17», который направлялся с востока на северо-восток.

Очереди

Вместе с этим на границе ДНР и Ростовской области постоянно появляются очереди из желающих ее пересечь. В интервью ИА «Новороссия» политик, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал, что ситуацию нужно менять, причем в ближайшее время.

Александр Бородай
Фото: sddonbassa.ru

Политик также отметил, что сложившаяся там ситуация является «кошмарным безобразие».

Боевые дроны

Издание «Новороссия» писало, что ВСУ может задействовать боевые дроны рядом с границей. По информации разведки Народной милиции ЛНР, уже приехали инструкторы по минно-взрывному делу. Они займутся обучением персонала.

Фото: dan-news.info

Хотя такое оборудование запрещено использовать в рамках Минских соглашений.

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