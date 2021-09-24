rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За нескошенные сорняки владельцы земельных участков платят внушительные штрафы

24 сентября 2021, 15:56
Фото: pxhere.com
Ростовские власти выписали собственникам участков в Ростовской области штрафы на общую сумму 5,6 млн рублей за буйно растущие сорняки. Всего возбуждено 653 административных дел.

Больше всего случаев, связанных с нескошенной травой, выявлено в пяти городах и трех районах региона, сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на пресс-службу донской администрации. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 5,6 млн рублей.

Отмечается, что протоколы составлены на 330 должностных и 250 юридических лиц, а также в отношении 38 ИП. В числе привлеченных к ответственности оказалось и руководство образовательных учреждений.

Как рассказал глава инспекции Николай Копичка, бурному росту травы в немалой степени способствовали дожди. За нескошенную траву на Дону предусмотрен штраф, который для обычных граждан составляет 300 - 3000 рублей. Должностные лица платят больше - от 8 до 30 тыс. рублей, а юридические - от 25 до 70 тыс. рублей.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00