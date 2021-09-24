За нескошенные сорняки владельцы земельных участков платят внушительные штрафы

Больше всего случаев, связанных с нескошенной травой, выявлено в пяти городах и трех районах региона, сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на пресс-службу донской администрации. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 5,6 млн рублей.
Отмечается, что протоколы составлены на 330 должностных и 250 юридических лиц, а также в отношении 38 ИП. В числе привлеченных к ответственности оказалось и руководство образовательных учреждений.
Как рассказал глава инспекции Николай Копичка, бурному росту травы в немалой степени способствовали дожди. За нескошенную траву на Дону предусмотрен штраф, который для обычных граждан составляет 300 - 3000 рублей. Должностные лица платят больше - от 8 до 30 тыс. рублей, а юридические - от 25 до 70 тыс. рублей.