За нескошенные сорняки владельцы земельных участков платят внушительные штрафы

Как рассказал глава инспекции Николай Копичка, бурному росту травы в немалой степени способствовали дожди. За нескошенную траву на Дону предусмотрен штраф, который для обычных граждан составляет 300 - 3000 рублей. Должностные лица платят больше - от 8 до 30 тыс. рублей, а юридические - от 25 до 70 тыс. рублей.