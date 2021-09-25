rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новая владелица дома Сариевых восстановит памятник архитектуры к маю 2024 года

25 сентября 2021, 16:26
Фото: special.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону подписали договор-купли продажи дома Сариевых, теперь новая владелица здания должна будет реконструировать здание к маю 2024 года, об этом сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил о переходе здания доходного дома Г. П. Емельянова, более известного как дом Сариевых, в собственность предпринимателя из Таганрога Шушаник Мкртчян.

Он напомнил, что торги на право владения историческим зданием начались с одного рубля, а сам аукцион был завершен на сумме в 10 тысяч рублей, поскольку новому владельцу здания еще предстоит провести серьезные работы по его восстановлению.

Новый собственник здания должна будет провести работы по исследованию и реконструкции объекта культурного наследия до 17 мая 2024 года.

Алексей Логвиненко добавил, что основной целью торгов стало привлечение инвесторов к вопросу сохранения и восстановления памятников культурного наследия города.

Ранее эксперт рассказал о том, что происходило с домом Сариевых в последние годы, и почему торги были объявлены со столь низкой цены.

Материалы по теме
В Ростове-на-Дону назвали причину продажи дома Сариевых за рубльВ Ростове-на-Дону аварийный Дом Сариевых на Большой Садовой, 94 продали за 10 тыс рубЭксперт рассказал, что получил покупатель дома Сариевых в Ростове за 10 тыс рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00