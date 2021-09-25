Новая владелица дома Сариевых восстановит памятник архитектуры к маю 2024 года

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил о переходе здания доходного дома Г. П. Емельянова, более известного как дом Сариевых, в собственность предпринимателя из Таганрога Шушаник Мкртчян.
Он напомнил, что торги на право владения историческим зданием начались с одного рубля, а сам аукцион был завершен на сумме в 10 тысяч рублей, поскольку новому владельцу здания еще предстоит провести серьезные работы по его восстановлению.
Новый собственник здания должна будет провести работы по исследованию и реконструкции объекта культурного наследия до 17 мая 2024 года.
Алексей Логвиненко добавил, что основной целью торгов стало привлечение инвесторов к вопросу сохранения и восстановления памятников культурного наследия города.
Ранее эксперт рассказал о том, что происходило с домом Сариевых в последние годы, и почему торги были объявлены со столь низкой цены.