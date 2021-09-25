Проект строительства МЭОКа на 350 тыс тонн отходов в год создадут в Новочеркасске

ООО «Экоград-Н» объявили аукцион по поиску подрядчика, который сможет провести инженерные изыскания и разработку проекта МЭОКа, начальная стоимость контракта составила более 26,8 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию контракта будущему исполнителю необходимо выделить административно-хозяйственную зону, а также зоны переработки, размещения и компостирования отходов. При этом проектировщик должен учесть помещения для персонала, мастерские, склады для сырья и вторсырья, стоянку, мусоросортировочные линии, линии переработки, измельчения и прессования отходов, а также разработать карту захоронения отходов и предусмотреть меры защиты компонентов окружающей среды. Также в задачи проектировщика входит подготовка проекта озеленения и повышение энергоэффективности МЭОКа.
Заказчик в лице «Экоград-Н» сообщает, что на завод будет поступать 350 тысяч тонн отходов ежегодно, в том числе 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.
Прием заявок будет завершен 11 октября, а срок выполнения работ, согласно проекту договора, обозначен 15 октября 2022 года.
Ранее в Новочеркасске региональный оператор не смог справиться с объемом возникших свалочных очагов, поэтому ликвидация свалок заняла почти неделю.