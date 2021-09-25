Проект строительства МЭОКа на 350 тыс тонн отходов в год создадут в Новочеркасске

Согласно техническому заданию контракта будущему исполнителю необходимо выделить административно-хозяйственную зону, а также зоны переработки, размещения и компостирования отходов. При этом проектировщик должен учесть помещения для персонала, мастерские, склады для сырья и вторсырья, стоянку, мусоросортировочные линии, линии переработки, измельчения и прессования отходов, а также разработать карту захоронения отходов и предусмотреть меры защиты компонентов окружающей среды. Также в задачи проектировщика входит подготовка проекта озеленения и повышение энергоэффективности МЭОКа.