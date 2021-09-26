Ростовчане попросили власти отказаться от газовых заправок

Глава региона рассказал об открытии 35 по счету газовой заправки. По его словам, к 2024 году их число должно превысить 60.
Местные жители назвали эту работу бессмысленной из-за высокой стоимости газа. По их словам, порой выгоднее купить бензин.
«Все это здорово, но цены на газомоторное топливо в Ростовской области растут просто сказочно. Чтобы оно было для автомобилистов выгодным, цена должна составлять 50% от стоимости бензина, этого давно нет. Например в Новошахтинске совсем недавно газ стоил 39 рублей, а бензин — 45 рублей», — прозвучало в комментариях.
Они добавили, что такая разница в цене делает бессмысленной установку и обслуживание газового оборудования в автомобиле.
Часть местных жителей предложила развивать инфраструктуру для электромобилей.