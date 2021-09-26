rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в аквапарке «Наутилус» 26 сентября

26 сентября 2021, 17:11
Фото: Pixabay.com
В Таганроге из-за отравления парами хлора шестеро детей были госпитализированы, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Сообщается, что в воскресенье, 26 сентября, шесть детей испытали резкое ухудшение самочувствия после посещения бассейна аквапарка «Наутилус», после чего несовершеннолетние поступили в медучреждение с симптомами отравления парами хлора. В числе симптомов были замечены рвота, головокружение, тошнота, а также слезотечение.

Сейчас сотрудники следственных органов проверяют предполагаемое место отравления, а также проводят опрос свидетелей и родственников несовершеннолетних. Также был проведен забор проб воды для лабораторной проверки. Роспотребнадзор Ростовской области сообщил, что ПДК хлора превышал допустимую норму в 1,6 раз.

Сообщается, что по результатам проверки примут процессуальное решение, а также рассматривается вопрос о приостановке деятельности «Наутилуса».

Ранее в Санкт-Петербурге произошел аналогичный случай отравления детей в бассейне.

Материалы по теме
В Волгодонске из больницы выписали детей, пострадавших от отравления на базе отдыхаУголовное дело завели после массового отравления детей в БатайскеВолнующие новости пятницы в Ростове о массовом отравлении детей и Олимпиаде-2036
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00