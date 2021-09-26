В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в аквапарке «Наутилус» 26 сентября

Сообщается, что в воскресенье, 26 сентября, шесть детей испытали резкое ухудшение самочувствия после посещения бассейна аквапарка «Наутилус», после чего несовершеннолетние поступили в медучреждение с симптомами отравления парами хлора. В числе симптомов были замечены рвота, головокружение, тошнота, а также слезотечение.
Сейчас сотрудники следственных органов проверяют предполагаемое место отравления, а также проводят опрос свидетелей и родственников несовершеннолетних. Также был проведен забор проб воды для лабораторной проверки. Роспотребнадзор Ростовской области сообщил, что ПДК хлора превышал допустимую норму в 1,6 раз.
Сообщается, что по результатам проверки примут процессуальное решение, а также рассматривается вопрос о приостановке деятельности «Наутилуса».