В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в аквапарке «Наутилус» 26 сентября

Сообщается, что в воскресенье, 26 сентября, шесть детей испытали резкое ухудшение самочувствия после посещения бассейна аквапарка «Наутилус», после чего несовершеннолетние поступили в медучреждение с симптомами отравления парами хлора. В числе симптомов были замечены рвота, головокружение, тошнота, а также слезотечение.