Экологи призвали крупные компании помогать в озеленении городов

Экологи убеждены, что озеленение может стать эффективным оружием в борьбе с изменением климата на Земле. В России на сегодняшний день жители городов составляют 74,1% от всего населения, пишут «Новые Известия». Большую часть времени городские жители проводят в пределах этой среды. Таким образом, считают эксперты, один из ключевых вопросов городского благоустройства — развитие скверов, парковых зон, озеленение территорий.
Руководитель природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что в рейтинге городов с наиболее благоприятной экологией он отвел бы первое место Москве. По числу зеленых насаждений, которые появились в российской столице в последние годы, город возвращает себе статус самого зеленого российского мегаполиса, утверждает Пукалов.
Эксперт считает, что в скором времени то же самое можно будет сказать и о Сочи. В мае 2021 года, рассказал Роман Пукалов, он наблюдал за экологической акцией на верхней приморской набережной возле Российского международного олимпийского университета и на берегу реки Псахе. Автор этого проекта — компания «Юниверсити Плаза», один из лидеров отельного бизнеса на побережье Черного моря. Спонсором проекта стала компания «Интеррос» Владимира Потанина, участие также принимала администрация Сочи.
Сегодня посадку растений в крупных городах России курируют главным образом муниципальные власти, а также владельцы частных территорий. В силу этой причины результат не всегда положительный — городские власти решают немало проблем и не всегда располагают достаточными средствами. Таким образом, озеленение не считается первоочередным вопросом.
По мнению Романа Пукалова, нужно изменить отношение к природе некоторых глав крупных компаний России, которые принимают решения по вопросам развития городских территорий. В противном случае, утверждает эксперт, дело не пойдет.
Экологи подчеркивают, что речь не идет о призыве российского бизнес-сообщества оплачивать все экоакции, которые проводятся на территории страны, как это было в Сочи. Однако для тех предприятий, которые планируют вести деятельность в своих городах, это могло бы стать весомым вкладом в улучшение экологической ситуации. Это, отмечают эксперты, именно то, что называют социальной ответственностью бизнеса.