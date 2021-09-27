Экологи призвали крупные компании помогать в озеленении городов

Экологи подчеркивают, что речь не идет о призыве российского бизнес-сообщества оплачивать все экоакции, которые проводятся на территории страны, как это было в Сочи. Однако для тех предприятий, которые планируют вести деятельность в своих городах, это могло бы стать весомым вкладом в улучшение экологической ситуации. Это, отмечают эксперты, именно то, что называют социальной ответственностью бизнеса.