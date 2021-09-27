Минтранс обещал полностью открыть мост на Малиновского в Ростове в ноябре 2021 года

Кроме того, при строительстве подъездных дорог использовали 37 тысяч квадратных метров геосинтетического материала, в настоящее время завершают укладку асфальтобетонного покрытия и установку шумозащитных экранов. По окончанию работ на восточной части движение автомобилей пустят по ней, чтобы рабочие могли закончить западную часть моста.