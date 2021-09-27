Минтранс обещал полностью открыть мост на Малиновского в Ростове в ноябре 2021 года

За последние два месяца на объекте установили 2,1 тысячи кубических метров опалубки монолитной железобетонной плиты проезжей части и 1,36 тысячи кубических метров монолитных железобетонных подпорных стен.
Кроме того, при строительстве подъездных дорог использовали 37 тысяч квадратных метров геосинтетического материала, в настоящее время завершают укладку асфальтобетонного покрытия и установку шумозащитных экранов. По окончанию работ на восточной части движение автомобилей пустят по ней, чтобы рабочие могли закончить западную часть моста.
По словам замминистра транспорта Ростовской области Алексея Колбина, уже ноябре движение по мосту планируют открыть на всю ширину проезжей части. «То есть заработают все шесть полос путепровода», — заявил он.