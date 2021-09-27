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От коронавируса в Ростовской области умерла 23-летняя девушка

27 сентября 2021, 08:57
Фото: pexels.com
По состоянию на 27 сентября, в Ростовской области от коронавируса скончалось еще 25 человек, информация об этом публикована на сайте регионального правительства.

Так, в регистре умерших от COVID-19 на 27 сентября оказалось 13 женщин в возрасте от 23 до 90 лет и 12 мужчин от 41 года до 83 лет. За весь период жертвами коронавируса стали 6722 человека. Лечение в госпиталях сейчас проходят 3986 пациентов.

За последние сутки в Ростовской области выявлено 485 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в области выздоровели 118879 человек, за сутки — 357 человек.

Ранее сообщалось, что первый министр здравоохранения Ростовской области умерла от коронавируса 26 сентября.

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#Новости#Происшествия
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