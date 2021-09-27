От коронавируса в Ростовской области умерла 23-летняя девушка

Так, в регистре умерших от COVID-19 на 27 сентября оказалось 13 женщин в возрасте от 23 до 90 лет и 12 мужчин от 41 года до 83 лет. За весь период жертвами коронавируса стали 6722 человека. Лечение в госпиталях сейчас проходят 3986 пациентов.