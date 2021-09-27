Первый министр здравоохранения Ростовской области умерла от коронавируса 26 сентября

«Я все понимаю, что человек не вечен, но всегда хочется, чтобы такие люди были рядом всегда. Много можно написать о ней, как о профессионале, это знают все. Но не многие знают, что за ее внешней суровостью скрывалась мягкая, ранимая душа, душа настоящего друга», — написала в соцсети экс-министр здравоохранения области Татьяна Быковская.