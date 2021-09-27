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Первый министр здравоохранения Ростовской области умерла от коронавируса 26 сентября

27 сентября 2021, 07:23
Фото: люди-дона.рф
В Ростовской области в ковидном госпитале скончалась Тамара Кондратенко, руководившая областным министерством здравоохранения в 90-е годы, об этом сообщила возглавлявшая до 2020 года региональный Минздрав Татьяна Быковская.

Сообщается, что женщина умерла в результате коронавируса спустя десять дней после ее 81-го дня рождения. Бывшая министр здравоохранения региона провела последние дни в госпитале РОКБ, а причиной ее гибели стали осложнения, полученные в результате перенесенного COVID-19.

Тамара Кондратенко заняла должность первого министра здравоохранения Ростовской области в 1996 году по личному приглашению губернатора региона Владимира Чуба. В числе самых известных ее решений — запрет на работу предприятий, не отвечающих условиям безопасности здоровья населения.

«Я все понимаю, что человек не вечен, но всегда хочется, чтобы такие люди были рядом всегда. Много можно написать о ней, как о профессионале, это знают все. Но не многие знают, что за ее внешней суровостью скрывалась мягкая, ранимая душа, душа настоящего друга», — написала в соцсети экс-министр здравоохранения области Татьяна Быковская.

Ранее коронавирус унес жизнь врача-уролога, работавшего в госпитале ветеранов войн.

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