Первый министр здравоохранения Ростовской области умерла от коронавируса 26 сентября

Сообщается, что женщина умерла в результате коронавируса спустя десять дней после ее 81-го дня рождения. Бывшая министр здравоохранения региона провела последние дни в госпитале РОКБ, а причиной ее гибели стали осложнения, полученные в результате перенесенного COVID-19.
Тамара Кондратенко заняла должность первого министра здравоохранения Ростовской области в 1996 году по личному приглашению губернатора региона Владимира Чуба. В числе самых известных ее решений — запрет на работу предприятий, не отвечающих условиям безопасности здоровья населения.
«Я все понимаю, что человек не вечен, но всегда хочется, чтобы такие люди были рядом всегда. Много можно написать о ней, как о профессионале, это знают все. Но не многие знают, что за ее внешней суровостью скрывалась мягкая, ранимая душа, душа настоящего друга», — написала в соцсети экс-министр здравоохранения области Татьяна Быковская.